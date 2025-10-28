نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة مباراة النصر × الاتحاد بث مباشر دون "تشفير" | كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-26 في المقال التالي

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة مباراة النصر × الاتحاد بث مباشر دون "تشفير" | كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-26.. في مواجهة مرتقبة تترقبها جماهير الكرة السعودية والعربية، يصطدم فريق النصر السعودي بنظيره الاتحاد، ضمن قمة مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2025-2026، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، يجمع بين فريقين من الأثقل وزنًا في الساحة الكروية السعودية.

يبحث “العالمي” عن مواصلة عروضه القوية في مختلف البطولات بعد بدايته المميزة هذا الموسم، فيما يدخل “العميد” اللقاء بحثًا عن مصالحة جماهيره واستعادة توازنه بعد نتائج غير مستقرة في الدوري السعودي.

قمة نارية بين النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-26

النصر والاتحاد.. صراع جديد في كلاسيكو سعودي لا يُمل

تقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض، وسط حضور جماهيري ضخم متوقع، حيث يسعى النصر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي، بينما يتطلع الاتحاد إلى انتزاع بطاقة العبور ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه الذي توّج به في النسخة الماضية من البطولة.

وتمثل المواجهة الليلة الفصل التاسع بين الفريقين في تاريخ لقاءاتهما ببطولة كأس الملك، حيث فاز الاتحاد في 3 مواجهات مقابل 3 انتصارات للنصر، وحضر التعادل في مباراتين. أما على صعيد جميع البطولات، فقد التقى العملاقان في 160 مباراة، فاز الاتحاد في 63، والنصر في 54، وتعادلا في 43 مناسبة.

النصر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة

يخوض النصر اللقاء منتشيًا بفوزه الأخير على الحزم بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليواصل التربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة كاملة، ويؤكد جاهزيته لخوض المنافسات الكبرى بثقة عالية تحت قيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس.

ويعول جيسوس على نجومه العالميين، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وكينجسلي كومان، لتحقيق الانتصار وتأكيد تفوق “العالمي” في الموسم الحالي.

التشكيل المتوقع للنصر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: نواف بوشل – إينيغو مارتينيز – محمد سيماكان – سلطان الغنام.

الوسط: أنجيلو – عبدالله الخيبري – جواو فيليكس.

الهجوم: كينجسلي كومان – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو.

الاتحاد يسعى للعودة بعد كبوة الهلال

على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد اللقاء محملًا بخيبة الخسارة أمام الهلال في الجولة السادسة من الدوري السعودي بهدفين دون رد، ويسعى مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو إلى تصحيح المسار وتحقيق انتصار يعيد الثقة للاعبين ويُرضي الجماهير الغاضبة.

التشكيل المتوقع للاتحاد:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

الدفاع: مهند الشنقيطي – سعد آل موسى – دانيلو بيريرا – ماريو ميتاي.

الوسط: نجولو كانتي – فيصل الغامدي – فابينيو.

الهجوم: ستيفن بيرجوين – موسى ديابي – كريم بنزيما.

موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك 2025-26

تقام مباراة النصر ضد الاتحاد اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الأول بارك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر قناة ثمانية 1 HD، الناقل الحصري لجميع بطولات الأندية السعودية هذا الموسم، كما يتاح البث المباشر عبر تطبيق قناة ثمانية مجانًا دون اشتراك.

مباراة ثأرية ومنافسة عالمية بين رونالدو وبنزيما

تشهد القمة مواجهة خاصة بين النجمين العالميين كريستيانو رونالدو قائد النصر، وكريم بنزيما مهاجم الاتحاد، في تجدد لصراع شهير جمعهما لسنوات في أوروبا.

المواجهة تحمل طابعًا ثأريًا أيضًا للاتحاد، الذي خسر آخر لقاء جمعه بالنصر بنتيجة 2-0، ما يجعل لقاء الليلة فرصة مثالية لـ“العميد” للرد واستعادة الهيبة.

كلاسيكو سعودي لا يفوت

تعد مباراة النصر والاتحاد واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة في الموسم الكروي السعودي، لما تحمله من ندية وتاريخ طويل بين الفريقين.

العالمي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات، والعميد يطمح لاستعادة مكانته، وبين الطموحين يولد لقاء من العيار الثقيل يليق باسم كأس خادم الحرمين الشريفين.