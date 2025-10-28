نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة شاهد لحظة بلحظة مباراة الهلال والتحاد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الهلال والأخدود في كأس الملك السعودي 2025-2026 – موعدها والقنوات الناقلة والبث المباشر

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية مساء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 إلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، حيث يستضيف مباراة نارية تجمع بين الهلال والأخدود ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2025-2026. وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة، إذ يسعى جمهور الهلال لمواصلة التفوق في البطولة المفضلة للفريق، بينما يطمح الأخدود لتحقيق مفاجأة قوية أمام أحد أكبر أندية القارة.

الهلال يطمح للاستمرار في الانتصارات



يخوض الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الكلاسيكو على الاتحاد بهدفين دون رد في الدوري السعودي للمحترفين. تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، يسعى الفريق للحفاظ على مستواه المميز ومواصلة سلسلة الانتصارات، مع تعزيز تفوقه التاريخي على الأخدود الذي لم يحقق أي فوز رسمي على الزعيم حتى الآن.

تأهل الهلال إلى هذا الدور بعد فوزه الصعب على العدالة بهدف دون مقابل، في حين جاء تأهل الأخدود بعد أداء مميز خلال الأدوار الأولى، مما يجعله خصمًا يستحق الاحترام في هذه البطولة.

موعد مباراة الهلال والأخدود في كأس الملك السعودي



تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في الأوقات التالية:

الساعة 6:10 مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر

الساعة 7:10 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

تعد هذه المواجهة من أبرز مباريات دور الـ16، نظرًا للتنافس القوي بين كبار الأندية مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، على بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود



تنقل شبكة ثمانية الرياضية المباراة مباشرة عبر قناة ثمانية 3 بجودة عالية، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء لتغطية كل تفاصيل المواجهة.

معلق مباراة الهلال والأخدود

أسندت مهمة التعليق إلى المعلق عبدالله الحربي، المعروف بصوته الحماسي وتحليله العميق، ما يضيف أجواء مثيرة على اللقاء المرتقب بين الزعيم ومنافسه الطموح.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الأخدود في دور الـ16 لكأس الملك 2025

يستعد نادي الهلال لمواجهة الأخدود ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المتوقع أن يدخل الفريق بقيادة المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، حمد اليامي

خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، روبن نيفيز

خط الهجوم: كايو سيزار، ماركوس ليوناردو، عبدالله الحمدان

ويغيب عن الهلال في هذه المباراة عدد من اللاعبين، وهم: مالكوم فيليب وسيرجي سافيتش للراحة، وسالم الدوسري لعدم الجاهزية البدنية.

الهلال يسعى لمواصلة انتصاراته في كأس الملك السعودي

يخوض فريق الهلال السعودي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المحلية، آخرها الفوز المميز على اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الزعيم بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي إلى تأكيد تفوقه الفني وتحقيق انتصار جديد يعزز مسيرته نحو الحفاظ على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الذي توّج به في النسخة الماضية.

أما الأخدود، فيدخل اللقاء بطموح مختلف، إذ يهدف لتحقيق المفاجأة والإطاحة بالهلال مبكرًا من البطولة، مستغلًا عاملي الأرض والجماهير لصالحه، خصوصًا وأن المباراة تُقام على ملعبه في مدينة نجران.