نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر بعد قليل في لقاء حاسم بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات دور 16 من كأس ملك خادم الحرمين الشريفين بالكلاسيكو.

موعد مباراة النصر والاتحاد

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد أمام النصر

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الجليدان، بيريرا، سعد، ميتاي.

خط الوسط: فابينيو، كانتي، عوار.

خط الهجوم: ديابي، روجر، بنزيما.

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

تردد القناة: 12360

الاستقطاب: عمودي،

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4.