رابطة الأندية عن تهديد حلمي طولان بالرحيل: "مفيش مشكلة مصر بها مدربين كثير"

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، ان قرار الرابطة هو عدم تأجيل مباراة وهذا موضوع محسوم.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: القرارات بشأن عدم تأجيل اي مباراة دي اتاخدت والمهندس هاني ابو ريدة موجود ولا اعتقد إنه سيوافق على تأجيل اي مباراة.

وتابع: حلمي طولان وافق أنه يمسك منتخب مصر التاني بالشروط الموجوده، وكابتن حلمي زعلان منه وأعتقد أنه هيكمل. وفيه مدربين يتمنوا يتدربوا منتخب.

واختتم: لو كابتن حلمي فضل مصر على الرحيل مفيش مشاكل يمشي ومصر مليانه مدربين.

