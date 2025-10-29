نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية عن تهديد حلمي طولان بالرحيل: "مفيش مشكلة مصر بها مدربين كثير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، ان قرار الرابطة هو عدم تأجيل مباراة وهذا موضوع محسوم.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: القرارات بشأن عدم تأجيل اي مباراة دي اتاخدت والمهندس هاني ابو ريدة موجود ولا اعتقد إنه سيوافق على تأجيل اي مباراة.

وتابع: حلمي طولان وافق أنه يمسك منتخب مصر التاني بالشروط الموجوده، وكابتن حلمي زعلان منه وأعتقد أنه هيكمل. وفيه مدربين يتمنوا يتدربوا منتخب.

واختتم: لو كابتن حلمي فضل مصر على الرحيل مفيش مشاكل يمشي ومصر مليانه مدربين.