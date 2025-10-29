نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس ألمانيا.. بروسيا دورتموند يقصي فرانكفورت بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة أشغال كروية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق آينتراخت فرانكفورت أمام نظيره بروسيا دورتموند، والتي جمعت بينهما على ملعب كومرتسبانك أرينا، معقل فريق فرانكفورت، ضمن مباريات الجولة الثانية (دور الـ32) من بطولة كأس ألمانيا.

نجح فريق بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي، ومن ثم الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة مشتعلة وحماسية منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة، حيث افتتح أصحاب الأرض فريق فرانكفورت النتيجة مع الدقيقة 7، بأقدام اللاعب أنسجار كناوف، بعد استغلاله تمريرة بينية رائعة بأقدام اللاعب في ماريو جوتزه.

وجاءت معظم الخطورة على مرمى الضيوف فريق بروسيا دورتموند، وانتهت أحداث شوط المباراة الأول بتقدم فريق فرانكفورت بهدف نظيف.

أتى شوط المباراة الثاني بالفاعلية الهجومية لصالح فريق دورتموند، حيث نجح اللاعب يوليان براندت، في تسجيل هدف التعادل لفريق بروسيا عند الدقيقة 48، بعد جملة فنية من لاعبي الفريق الأصفر.

انتهت أحداث شوط المباراة الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليأتي الدور على الأشواط الإضافية، والتي شهدت الإثارة والندية حتى الرمق الأخير.

كاد اللاعب الياباني ريتسو دوان أن يسجل الهدف الثاني لفريق فرانكفورت من ضربة رأسية، ولكن مرت أعلى العارضة بقليل.

استمر ضغط الفريق أصحاب الريداء الأبيض في مباراة اليوم فرانكفورت حتى الدقائق الأخيرة، وبالفعل سجلوا الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة استغلها اللاعب جوناثان بوركاردت مع الدقيقة 114، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

حاول لاعبو فريق بروسيا دورتموند العودة إلى اللقاء وخطف هدف الفوز، وذلك بتصويبة قوية عن طريق اللاعب نيكو شلوتربيك، ولكن تصدى لها حارس مرمى فريق فرانكفورت.

احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ولكن نجح الضيوف فريق بروسيا دورتموند في إقصاء أصحاب الأرض فريق فرانكفورت من بطولة كأس ألمانيا في النسخة الجارية.