بث مباشر.. ليفربول ضد كريستال بالاس وموقف محمد صلاح من المشاركة اليوم

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب أنفيلد حيث يستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس في مواجهة قوية ضمن الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وسط ترقب كبير لموقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في اللقاء.

موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ذكرت صحيفة "Standard" البريطانية أن المدير الفني الهولندي أرني سلوت يخطط لإجراء تغييرات واسعة في التشكيلة الأساسية أمام كريستال بالاس، بهدف منح اللاعبين الأساسيين راحة قبل سلسلة من المواجهات الصعبة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن سلوت يدرس الإبقاء على محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال المباراة، لمنحه فترة راحة واستعادة كامل جاهزيته، خاصة بعد تراجع أدائه نسبيًا في المباريات الأخيرة، رغم تسجيله هدفًا أمام برينتفورد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها الريدز بنتيجة 3-2.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب قد يعتمد على النجم الألماني فلوريان فيرتز أساسيًا بدلًا من صلاح، على أن يتم الدفع بالفرعون المصري في الشوط الثاني إذا تطلبت النتيجة ذلك.

أما موقع "ذا أنفيلد" فأكد أن محمد صلاح سيتواجد في قائمة الفريق لمباراة الليلة، دون حسم موقفه من البداية أساسيًا أو احتياطيًا.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: فريدي وودمان

الدفاع: كونور برادلي – جو جوميز – واتارو إندو – أندي روبيرتسون

الوسط: نيوني – أليكسيس ماك أليستر – فيديريكو كييزا

الهجوم: فلوريان فيرتز – هوجو إيكتيكي – ريو نجوموها

استعدادات ليفربول المقبلة

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا يوم السبت في الدوري الإنجليزي، ثم لقاء ناري أمام ريال مدريد في الرابع من نوفمبر بملعب أنفيلد ضمن دوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه مانشستر سيتي في التاسع من الشهر ذاته في قمة البريميرليج.