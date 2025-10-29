نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يضع عينه على موهبة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي أرسنال الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا سياسة تدعيم صفوفه بعناصر شابة واعدة، وهذه المرة يوجه أنظاره نحو أحد أبرز المواهب الصاعدة في بايرن ميونخ الألماني.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الألماني كريستيان فالك عبر صحيفة بيلد، فإن أرسنال مهتم بالتعاقد مع الموهبة الألمانية لينارت كارل، البالغ من العمر 17 عامًا، والذي خطف الأضواء مؤخرًا بعد أن أصبح أصغر لاعب في تاريخ بايرن يسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا رقم جمال موسيالا، بعدما أحرز هدفًا في شباك كلوب بروج على ملعب "أليانز أرينا".

ويشير التقرير إلى أن أرسنال ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات اللاعب، إذ يدخل كل من مانشستر سيتي وتشيلسي في المنافسة على ضمه، حيث يلعب كارل في مركز صانع الألعاب رقم 10 ويُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في ألمانيا.

سياسة أرتيتا: المراهنة على الشباب

ورغم وفرة الخيارات في خط وسط "المدفعجية"، بوجود أسماء مثل ديكلان رايس، مارتن أوديغارد، ميكيل ميرينو، إيبيري إيزي وكريستيان نورغارد، فإن أرتيتا لا يزال يؤمن بضرورة ضخ دماء شابة في الفريق.

وخلال مواسمه الستة في القيادة الفنية، منح أرتيتا الفرصة لعدد من خريجي أكاديمية "هيل إند"، أبرزهم الثنائي إيثان نوانيري وماكس داومان، اللذان أصبحا أصغر لاعبين ي debut في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يشكل هذا الثنائي نواة المستقبل للفريق الأول في السنوات القادمة.

لكن دخول اسم كارل على رادار النادي قد يعزز المنافسة على المراكز الهجومية في خط الوسط، خصوصًا أن أرسنال يواصل سياسته في استقطاب المواهب الشابة لتأمين المستقبل الفني للفريق.

عقد طويل ومنافسة شرسة على التوقيع

ويرتبط لينارت كارل بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى عام 2028، ما يجعل رحيله معقدًا من الناحية المالية، خصوصًا أن قيمته السوقية تبلغ نحو 20 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وقد دخل اللاعب بالفعل ضمن حسابات المدرب فنسنت كومباني في الفريق الأول، ما يعني أن بايرن لن يتخلى عنه بسهولة. كما أن أرسنال سيواجه منافسة قوية من تشيلسي ومانشستر سيتي، في ظل تمسك إدارة النادي البافاري بموهبته.

ويحظى اللاعب بإدارة وكيل الأعمال مايكل بالاك، أسطورة المنتخب الألماني السابق، ما قد يمنح تشيلسي أفضلية في المفاوضات بحكم علاقاته القوية داخل أروقة الدوري الإنجليزي.

أما أرسنال، فسيحتاج إلى إقناع اللاعب بأن بإمكانه الحصول على فرص حقيقية للمشاركة مع الفريق الأول، في ظل وجود مجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي وقعت مؤخرًا عقودًا طويلة الأمد.

رؤية مستقبلية طويلة المدى

ووفقًا لمجلة FourFourTwo البريطانية، يسعى أرسنال خلال الـ18 شهرًا الماضية إلى تعزيز أكاديمية النادي بضم عناصر جديدة، مثل تومي سيتفورد وفيكتور أوجيهانفونا، في إطار خطة طويلة الأمد تهدف إلى تأمين الجيل القادم من المواهب الصاعدة في النادي اللندني.

في الوقت نفسه، يستعد أرسنال للعودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بيرنلي الأسبوع المقبل، في ظل تطلعات أرتيتا لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة مع فريق يجمع بين الخبرة والطموح الشاب.