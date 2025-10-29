نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان في اختبار سهل أمام لوريان بالدوري الفرنسي.. بث مباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نظيره لوريان في مواجهة مرتقبة، تقام في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي موسم 2025-2026.

لوريان في مهمة شبه مستحيلة أمام العملاق الباريسي

يبحث فريق لوريان عن مفاجأة من العيار الثقيل عندما يستضيف باريس سان جيرمان، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق هذا الموسم.



ويحتل لوريان المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين مقابل 5 هزائم، ما يجعله في موقف حرج قبل مواجهة متصدر البطولة.

باريس سان جيرمان يسعى لتأكيد هيمنته

على الجانب الآخر، يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بهدف الفوز لمواصلة الابتعاد بصدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

ويأمل الفريق الباريسي بقيادة نجومه في تقديم عرض قوي يؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب المحلي والاستمرار في النتائج الإيجابية قبل استحقاقاته الأوروبية القادمة.

توقعات المباراة

تبدو المباراة على الورق محسومة لصالح باريس سان جيرمان في ظل الفارق الكبير في الإمكانيات والخبرة، إلا أن لوريان سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي.