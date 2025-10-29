نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شبانة: كنت سأنتقد الرابطة لو استجابت لتأجيل الدورى للمنتخب الثانى! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي محمد شبانة في برنامجه “من الآخر” على إذاعة شعبي إف إم على قرار رابطة الأندية المحترفة برفض تأجيل أي مباراة من مباريات الدوري لصالح المنتخب الثاني المشارك في بطولة كأس العرب المقبلة.

وأكد شبانة أن الرابطة تمتلك كل الحق في قرارها، مشيرًا إلى أنه لو تم التأجيل لكان أول المنتقدين لذلك، موضحًا أن منتخب مصر الأول سيستعد لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل، وهو ما يستدعي منح الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن الوقت الكافي للإعداد الجيد للبطولة.

وأضاف أن من الضروري أن ينتهى الدوري الممتاز قبل يوم 22 مايو المقبل لإتاحة الفرصة الكاملة للتحضيرات الخاصة بالمنتخب الأول، مشددًا على أن المنتخب الثاني يشارك في بطولة غير إلزامية، وأن المشاركة فيها يجب أن تكون بالعناصر المتاحة دون الإضرار بسير المسابقة المحلية.

وختم شبانة تصريحه بالإشادة بقرار رابطة الأندية، داعيًا اتحاد الكرة إلى تفهم الموقف والعمل بما يخدم مصلحة المنتخب الوطنى الأول في المقام الأول.