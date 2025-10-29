نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة لإمام عاشور: رسالة سيد عيد الحفيظ وصلت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي محمد شبانة في برنامجه من الآخر على راديو شعبي إف إم رسالة إلى لاعب الأهلي إمام عاشور، بعد تصريحات مرشح مجلس إدارة النادي سيد عبدالحفيظ بأن “من لا يقدّر قيمة الأهلي أو لا تتماشى شخصيته مع النادي لن يستمر فيه”.

وأكد شبانة أن إمام عاشور يمثل مشروًا كبيرًا للأهلي وللكرة المصرية في السنوات المقبلة، مطالبًا اللاعب بعدم الالتفات إلى وكيله آدم وطني أو الإغراءات المادية، خاصة في ظل رفض الأهلي التعامل مع هذا الوكيل.

وأضاف أن الأزمات التي يمر بها عاشور، وآخرها إصابته بفيروس “A”، يجب أن تكون دافعًا له للعودة بشكل أكثر التزامًا وعطاءً، مشددًا على أن أمامه الكثير ليقدمه للأهلي ولمنتخب مصر