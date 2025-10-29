الارشيف / الرياضة

أحمد السيد: توروب مازال يطبق فكر عماد النحاس حتى الآن

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد السيد نجم ومنتخب مصر السابق، أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للاهلي لم يقدم جديدا للفريق حتى هذه اللحظة على المستوى الفني.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:  ييس توروب مازال يطبق فكر عماد النحاس حتي الآن، ومازال أمامه الكثير من الوقت لاستكشاف لاعبي الفريق ومعرفة إمكانياتهم والتأقلم على الكرة المصرية.

وأضاف:  طريقه لعب الأهلي في الوقت الحالي الهجومية،  سبب رئيسي في أهتزاز وتراجع مستوى خط الدفاع، والثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي هما الأفضل لقيادة خط دفاع الأهلي

وتابع: مشاركة محمد شكري اليوم في الجانب الايسر امام بتروجيت مكسب فني للاهلي، واللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وسيقدم الكثير للجبهة اليسرى للأهلي.
 

