يلا شوووت.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سوانزي اليوم في كأس كاراباو والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سوانزي اليوم في كأس كاراباو والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة مرتقبة أمام سوانزي سيتي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي (كأس كاراباو) موسم 2025-2026، في لقاء يقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي اليوم



تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في مواجهة حاسمة يسعى خلالها مانشستر سيتي لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على لقبه ومطاردة النجمة التاسعة في تاريخه بالبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سوانزي اليوم



سيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 6 التابعة لشبكة بي إن سبورتس، المالكة الحصرية لحقوق بث بطولة كأس كاراباو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

توقعات بمشاركة عمر مرموش أساسيًا



تتجه الأنظار الليلة إلى النجم المصري عمر مرموش الذي يواصل تألقه في صفوف مانشستر سيتي، وسط ترقب لمشاركته أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة، لتعويض غياب إيرلينغ هالاند ورودري، وإثبات نفسه أمام جماهير ملعب الاتحاد.

تصريحات غوارديولا قبل اللقاء



أكد المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا احترامه لفريق سوانزي سيتي، مشيرًا إلى أن المباراة لن تكون سهلة، قائلًا: «نحترم سوانزي كثيرًا، فهم يقدمون كرة منظمة وسريعة، لكننا سنخوض اللقاء بتركيز كامل لأننا نرغب في المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم».

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سوانزي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ماثيوز نونيز – جون ستونز – ناثان آكي – نيكو أورايلي

خط الوسط: ريكو لويس – أوسكار بوب – ماتيو كوفاسيتش

لوسط الهجومي: نيكو جونزاليس – جيريمي دوكو

الهجوم: عمر مرموش

سوانزي سيتي يسعى لمفاجأة جديدة

على الجانب الآخر، يدخل سوانزي سيتي المباراة بطموح تحقيق مفاجأة كبرى أمام حامل اللقب، مستندًا إلى عروض قوية في الأدوار السابقة بعد إقصائه نوتنغهام فورست وبليموث.

مانشستر سيتي يسعى لتصحيح المسار



يأمل غوارديولا في استعادة الثقة بعد تعادل الفريق السلبي أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يُجري عملية تدوير واسعة في التشكيلة لإراحة بعض نجوم الفريق، مع منح الفرصة للاعبين الشباب لمواصلة الأداء القوي في جميع البطولات.