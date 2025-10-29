نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة عمر مرموش الأساسية في مانشستر سيتي ضد سوانزي اليوم بكأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية وترقب لعودة عمر مرموش

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة قوية أمام سوانزي سيتي مساء اليوم الأربعاء، الموافق 29 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (الساعة 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات)، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو).

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يسعى إلى استعادة توازنه بعد الهزيمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف دون رد على ملعب "فيلا بارك"، حيث يرغب الفريق السماوي في تحقيق الفوز والعودة بقوة في البطولات المحلية.

عودة عمر مرموش الأساسية في مانشستر سيتي ضد سوانزي اليوم بكأس الرابطة الإنجليزية



يتطلع النجم المصري عمر مرموش، الذي انضم لمانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، إلى تسجيل أول أهدافه هذا الموسم عبر بوابة سوانزي سيتي.

ويعود آخر هدف لعمر مرموش مع مانشستر سيتي إلى مباراة بورنموث في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي 2024-2025، حيث أحرز هدفًا صاروخيًا حصد به جائزة أفضل هدف في الموسم.

بعد تعافيه من إصابة في أربطة الركبة أبعدته نحو شهر ونصف عن الملاعب، يسعى عمر مرموش للعودة إلى التشكيلة الأساسية بعد مشاركته لدقائق قليلة في مباراتي الفريق أمام فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

مشوار الفريقين في كأس الرابطة الإنجليزية



تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الرابع بعد الفوز على هدرسفيلد تاون 2-0، فيما صعد سوانزي سيتي بعد تخطيه نوتينجهام فورست 3-2، ما يجعل اللقاء متوقعًا أن يكون حافلًا بالإثارة والندية بين الفريقين.

توقعات بمشاركة عمر مرموش أساسيًا



تتجه الأنظار الليلة إلى النجم المصري عمر مرموش الذي يواصل تألقه في صفوف مانشستر سيتي، وسط ترقب لمشاركته أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة، لتعويض غياب إيرلينغ هالاند ورودري، وإثبات نفسه أمام جماهير ملعب الاتحاد.

تصريحات غوارديولا قبل اللقاء



أكد المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا احترامه لفريق سوانزي سيتي، مشيرًا إلى أن المباراة لن تكون سهلة، قائلًا: «نحترم سوانزي كثيرًا، فهم يقدمون كرة منظمة وسريعة، لكننا سنخوض اللقاء بتركيز كامل لأننا نرغب في المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم».