تنسيق مروري كامل لتسهيل حركة أعضاء الأهلى للمشاركة في الانتخابات

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت إدارة النادي الاهلي عن قيامها بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ استعدادًا للانتخابات المقرر لها بعد غد الجمعة، وذلك لضمان عدم وجود أي تكدس بالمنطقة المحيطة بالنادي، والعمل على راحة الأعضاء وتيسير دخولهم وخروجهم من مقر الجزيرة أثناء حضورهم للمشاركة في الانتخابات.

يتضمن التنسيق وضع خطة مرورية شاملة لتنظيم حركة السيارات في الشوارع المؤدية إلى النادي، وتوفير أماكن مناسبة لانتظارها، مع تواجد أمني مكثف لتسهيل الحركة وضمان الانسيابية التامة طوال اليوم.

تأتي تلك الإجراءات بجانب قيام ادارة النادى باستئجار جراجات «حي غرب» والمعلمين، وجراج عمر مكرم.. وذلك لاستيعاب سيارات الأعضاء بالمجان وعدم مواجهتهم لأي معوقات أثناء عملية الحضور.