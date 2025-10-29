نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي في كأس الكاراباو.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره فريق سوانزي سيتي اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد سوانزي دوت كوم ضمن منافسات الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي مساء اليوم في تمام الساعة 10:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.