موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام في كأس الكاراباو.. والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير ضيفا ثقيلا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 29/10/2025 في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد سانت جيمس بارك ضمن منافسات الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.