نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس اليوم في كأس كاراباو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس اليوم في كأس كاراباو 2025

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة قوية أمام كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كأس كاراباو”، في لقاء يُقام على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

وأكد المدير الفني لليفربول آرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي أنه لم يحسم بعد التشكيلة النهائية للفريق، مشيرًا إلى أن الاختيارات ستعتمد على جاهزية اللاعبين البدنية بعد مواجهة بيرنلي الأخيرة في الدوري الإنجليزي. وأوضح سلوت أنه من المتوقع إجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة، مع احتمالية عدم مشاركة محمد صلاح أساسيًا في اللقاء.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام كريستال بالاس كالتالي:

في حراسة المرمى: وودمان.

خط الدفاع: برادلي، جوميز، إندو، روبرتسون.

خط الوسط: نيوني، أليكسيس ماك أليستر، فيديريكو كييزا.

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز، نجوموها، هوجو إيكيتيكي.

ليفربول يسعى للعودة إلى الانتصارات

يخوض ليفربول اللقاء وهو في أمسّ الحاجة إلى الانتصار، بعدما تلقى عدة هزائم متتالية في مختلف البطولات، بدأت بالخسارة من كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1، ثم الهزيمة أمام جالاتا سراي في الدوري الأوروبي، تلتها خسائر متكررة أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد، وأخيرًا السقوط أمام برينتفورد في الجولة الماضية من الدوري بنتيجة 3-2.

ويأمل المدرب آرني سلوت في أن تكون مواجهة اليوم فرصة لاستعادة التوازن ومصالحة الجماهير الغاضبة، خاصة أن الفريق يملك كل المقومات الفنية لتحقيق الفوز، بوجود أسماء بارزة مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز.

موقف الفريقين قبل مباراة اليوم

يحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

أما في بطولة كأس كاراباو، فقد تأهل الريدز إلى دور الـ16 بعد الفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، بينما حجز كريستال بالاس مكانه في هذا الدور بعد تغلبه على ميلوول بنفس النتيجة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام:

العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الحادية عشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي

ويُقام اللقاء على أرضية ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول، وسط حضور جماهيري كبير متوقع لدعم النجم المصري محمد صلاح ورفاقه في سعيهم نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بث مباشر

يمكن للجماهير متابعة المباراة بث مباشر من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2، مع تغطية استوديو تحليلي شامل قبل وبعد المباراة يضم أبرز نجوم التحليل في العالم العربي.

معلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق المميز علي محمد علي، الذي سيتولى وصف أحداث المباراة بصوته من ملعب أنفيلد، حيث من المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة بين الفريقين طوال التسعين دقيقة.