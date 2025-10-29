نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الشنواني والأوليمبي وأصحاب الجياد وإلغاء مباراة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباريات محموعتي بحري بدوري القسم الثاني فوز فريق منية النصر على فريق بيلا بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم فريق منية النصر بهدف أحمد نوسا وتعادل أحمد مكاوي لبيلا وأدرك منيه النصر الهدف الثاني في الدقيقة الاخيرة من المباراة عن طريق عبد الرحمن محمد.

- فوز فريق بايونيرز على فريق ميجا سبورت بهدفين نظيفين سجلهما محمد شحاته وعبد المنان.

- فوز فريق إتحاد نبروة على شباب كوم حمادة بهدف دون رد سجله محمد كراوتش.

- فوز فريق كفر الشيخ على فريق صيد المحلة بهدفين نظيفين سجلهما محمد السيسي وأهدار فريق صيد المحلة ركلتين جزاء عن طريق بولا وبوجي

- تعادل فريق بني عبيد مع فريق اتحاد بسيون بهدفين لكل منهما.

- فوز فريق الشنواني على فريق سمنود برباعية مقابل هدف.

وتختتم مواجهات الجولة، الخميس، حيث يلتقي شربين مع دكرنس.

مجموعة بحري «ب»..

- فوز فريق الأوليمبي على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف سجلهما عمر شحاتة وسعيد أحمد.

- فوز فريق أصحاب الجياد على فريق الحرية برباعية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما كرم النقيب .

وأضاف ابو النصر حلمي الهدف الثالث وفي الدقائق الأخيرة تمكن فريق الجياد من تسجيل الهدف الرابع.

- تعادل فريق بدر مع شباب أبوالمطامير سلبيًا.

- فوز فريق طلائع الأسطول على فريق دمنهور بخماسية مقابل هدف.

- قرر حكم اللقاء إلغاء مباراة نادي الإسكندرية للبترول أمام نادي الزهور، بعد الأحداث التي شهدها الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، والتي تضمنت اعتراضات من جانب لاعبي والجهاز الفني والإداري نادي الزهور والتعدي على حكم المباراة عقب قراره بطرد أحد لاعبي الفريق.

- تعادل فريق الرجاء مع فريق دلفي سلبيًا.

وتختتم الجولة الخميس بلقاء هلال الضبعة مع فريق الحمام.