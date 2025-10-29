نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر شاهد الان مباراة نارية لمانشستر سيتي ضد سوانزي سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم.. عمر مرموش يقود الهجوم أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو

أنهى مانشستر سيتي الإنجليزي استعداداته لمواجهة سوانزي سيتي مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو موسم 2025-2026. ويطمح الفريق السماوي بقيادة بيب جوارديولا إلى تحقيق الفوز لتعزيز فرصه في المنافسة على البطولة المحلية بعد التعثر الأخير أمام أستون فيلا بخسارة 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت صحيفة Manchester Evening News أن التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي سيشهد تواجد الدولي المصري عمر مرموش أساسيًا في خط الهجوم، ليقود الفريق في مواجهة الليلة. وتأتي هذه التغييرات في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية، ما يدفع جوارديولا للاعتماد على بعض اللاعبين البدلاء لتعزيز التوازن بين المنافسات.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد سوانزي سيتي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريكو لويس – روبن دياز – ناثان أكي – ريان آيت نوري

خط الوسط: تياني ريندرز – ريان شرقي – ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: عمر مرموش – أوسكار بوب – ديفين موكاسا

ويذكر أن مانشستر سيتي تأهل إلى دور الـ16 من كأس كاراباو بعد فوزه على هيدرسفيلد تاون 2-0، ويأمل الفريق في مواصلة انتصاراته واستعادة التوازن قبل المواجهات القادمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.



تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وسوانزي اليوم

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، معقل السيتيزنز، وسط أجواء حماسية منتظرة من جماهير الفريق السماوي التي تطمح في رؤية فريقها يستعيد نغمة الانتصارات بعد التعثر الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

11:45 مساءً بتوقيت الإمارات وعُمان

10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق وقطر والبحرين والأردن وسوريا والكويت ولبنان وفلسطين

9:45 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان

8:45 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

7:45 مساءً بتوقيت موريتانيا

وسيتم نقل المباراة عبر البث المباشر

مشوار مانشستر سيتي قبل مواجهة سوانزي

يدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء وهو يسعى لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بهدف دون مقابل، وهي الخسارة التي جمدت رصيده عند 16 نقطة في المركز الخامس.

ويأمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا في العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، مستغلًا هذه المواجهة في كأس الرابطة لإعادة الثقة إلى لاعبيه وتجربة بعض العناصر الاحتياطية، خاصة مع ضغط المباريات في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

المدرب المعروف بخططه المبتكرة سيعتمد على مزيج من الخبرة والشباب، حيث من المنتظر أن يمنح الفرصة للاعبين مثل كالفين فيليبس، كول بالمر، وريكو لويس، مع إمكانية ظهور بعض الوجوه الجديدة من أكاديمية النادي.

وفي المقابل، من المتوقع أن يُبقي على بعض الأعمدة الأساسية على دكة البدلاء مثل إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين وفيل فودين، تحسبًا لأي طارئ في مجريات اللقاء.