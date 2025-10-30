نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة التامين الاثيوبي في دوري أبطال إفريقيا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي والقناة الناقلة

في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يستضيف نادي بيراميدز المصري مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 نظيره فريق التأمين الإثيوبي على استاد الدفاع الجوي، في لقاء حاسم لتحديد المتأهل إلى دور المجموعات. وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل حصريًا عبر قناة أون سبورت 2 بصوت المعلق مؤمن حسن.

يدخل بيراميدز اللقاء سعيًا لتحقيق الفوز بعد أن انتهت مباراة الذهاب في إثيوبيا بالتعادل الإيجابي 1-1، مما يمنحه أفضلية نسبية بفضل الهدف خارج الأرض. ويراهن الفريق المصري على قوته الهجومية بقيادة فيستون مايلي وبلاتي توريه، مع توازن دفاعي يقوده أحمد سامي ومحمد حمدي، بينما يتولى الحارس أحمد الشناوي مهمة حماية عرين الفريق.

أما فريق التأمين الإثيوبي، فيأمل في قلب الطاولة وتحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب، حيث يحتاج للفوز أو التعادل بنتيجة إيجابية أكبر من 1-1 لضمان التأهل. ومن المتوقع أن يعتمد الفريق الإثيوبي على غلق المساحات والهجمات المرتدة السريعة مستغلًا سرعة لاعبيه في الخط الأمامي.

بيراميدز الذي تُوّج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، يدخل اللقاء بطموح كبير لمواصلة سلسلة نجاحاته القارية. وكان الفريق قد قدم أداءً مميزًا الموسم الماضي بتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، ثم التأهل إلى ربع النهائي والفوز بالبطولة في النهاية.

مشوار بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 2025

بدأ فريق بيراميدز مشواره في البطولة من الدور التمهيدي الأول، ونجح في تخطي فريق الجيش الرواندي بسهولة، بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين خارج الديار، ثم كرر انتصاره في مباراة الإياب بالقاهرة بثلاثية دون رد، ليحسم تأهله إلى دور الـ32 بثبات وثقة.

ويُعد بيراميدز أحد الأندية التي تطمح إلى تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد أن اقترب في السنوات الماضية من الألقاب القارية في بطولة الكونفدرالية، لكنه لم ينجح في معانقة الكأس حتى الآن.

استعدادات بيراميدز قبل مواجهة التأمين الإثيوبي

دخل بيراميدز معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء مباراة الذهاب مباشرة، تحت قيادة المدير الفني جايمي باتشيكو، الذي ركز خلال التدريبات على تحسين الفاعلية الهجومية واستغلال الكرات العرضية والركنيات، مع تعزيز التمركز الدفاعي لتجنّب أي مفاجآت من الفريق الإثيوبي.

كما خاض اللاعبون تدريبات خاصة على ركلات الترجيح تحسبًا لأي سيناريو محتمل، مع تحفيز اللاعبين من جانب الجهاز الفني والإدارة لتقديم عرض قوي يليق باسم النادي الطامح للبطولة.