نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي الليلة دون رباعي أساسي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوووت.. بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي الليلة دون رباعي أساسي في دوري أبطال إفريقيا

يدخل فريق بيراميدز مواجهة اليوم الخميس، أمام التأمين الإثيوبي ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا موسم 2025/2026، في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي، وسط غياب أربعة لاعبين أساسيين وهم رمضان صبحي، يوسف أوباما، أسامة جلال، ومصطفى فتحي بسبب الإصابة، مما شكل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

ويبدأ الجهاز الفني العمل على تجهيز البدلاء لتعويض غياب اللاعبين الأساسيين، مع التركيز على حسم بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات للأميرة السمراء بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالكاف عن تعيين طاقم تحكيم من مدغشقر بقيادة الحكم ريفولالا ماندا لإدارة المباراة، ويعاونه الحكم الإثيوبي ديمبانانا أنديالفيلو والمساعد الثاني روملد برودو، بينما سيكون الحكم الرابع إيلفياس لومنسون، مع مراقبة الأداء من قبل محمد أحمد سليمان من السودان وكومي كونيوه من توغو.

قائمة بيراميدز لمواجهة التأمين الإثيوبي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي، علي جبر، طارق علاء، كريم حافظ

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي، مهند لاشين، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، أحمد توفيق، محمود دونجا، محمود زلاكة، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي، مروان حمدي، دودو الجباس

ويأمل بيراميدز في تعويض غياب لاعبيه الأساسيين وتحقيق الفوز لضمان التأهل، بينما يسعى التأمين الإثيوبي لاستغلال أي هفوات دفاعية للفوز بالمباراة والتأهل.

مشوار بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 2025

بدأ فريق بيراميدز مشواره في البطولة من الدور التمهيدي الأول، ونجح في تخطي فريق الجيش الرواندي بسهولة، بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين خارج الديار، ثم كرر انتصاره في مباراة الإياب بالقاهرة بثلاثية دون رد، ليحسم تأهله إلى دور الـ32 بثبات وثقة.

ويُعد بيراميدز أحد الأندية التي تطمح إلى تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد أن اقترب في السنوات الماضية من الألقاب القارية في بطولة الكونفدرالية، لكنه لم ينجح في معانقة الكأس حتى الآن.

استعدادات بيراميدز قبل مواجهة التأمين الإثيوبي



دخل بيراميدز معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء مباراة الذهاب مباشرة، تحت قيادة المدير الفني جايمي باتشيكو، الذي ركز خلال التدريبات على تحسين الفاعلية الهجومية واستغلال الكرات العرضية والركنيات، مع تعزيز التمركز الدفاعي لتجنّب أي مفاجآت من الفريق الإثيوبي.



كما خاض اللاعبون تدريبات خاصة على ركلات الترجيح تحسبًا لأي سيناريو محتمل، مع تحفيز اللاعبين من جانب الجهاز الفني والإدارة لتقديم عرض قوي يليق باسم النادي الطامح للبطولة.

