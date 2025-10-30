نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية والخليجية بكل مكان وبالتحديد السعودية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة.
موعد مباريات دوري روشن السعودي
ضمك ضد الفتح 6:15.
الأهلي ضد الرياض 8:30.
الخلود ضد نيوم 8:30.
القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن
تردد قناة ثمانية
تردد القناة: 12360
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 3/4.
القمر الصناعي: نايل سات