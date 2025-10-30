الارشيف / الرياضة

مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية والخليجية بكل مكان وبالتحديد  السعودية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة.

موعد مباريات دوري روشن السعودي

ضمك ضد الفتح 6:15.

ضد الرياض 8:30.

الخلود ضد نيوم 8:30.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن

تردد قناة ثمانية

تردد القناة: 12360

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا