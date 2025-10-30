نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم الدوري الإيطالي كالياري ضد ساسولو 8:30. بيزا ضد لاتسيو 10:45. دوري أبطال إفريقيا بيراميدز ضد التأمين الاثيوبي 6:00. دوري نجوم قطر الغرافة ضد الدحيل 5:30. السد ضد الريان 7:30. دوري ادنوك للمحترفين الوحدة ضد النصر 4:00. عجمان ضد العين 6:45. شباب الأهلي ضد الشارقة 6:45. القنوات الناقلة لمباريات اليوم تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة أبوظبي الرياضية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

