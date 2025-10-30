نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يصدم الزمالك حول انتقال حمدان في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، أن تعادل فريقه أمام الأهلي أمس، هو الانطلاقة الحقيقة للفريق هذا الموسم.

وقال أيمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: التعادل مع الأهلي أمس، يعتبر هو بداية الانطلاقه الحقيقة لبتروجيت هذا الموسم بعد تذبذب نتائج الفريق منذ انطلاق الدوري.

وأضاف: نظام الدوري الموسم الحالي سبب ابتعاد بتروجيت عن مستواه، كنا الأقرب إلى الفوز في مواجهة الأهلي لولا اهدار الفرص، ولكن بشكل عام التعادل مرضي بالنسبة لنا.

وتابع: هناك اتفاق مبدئي مع الزمالك لضم حامد حمدان مدافع لفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والظروف المالية التي يمر بها الزمالك ستجعلنا تغير آليه تنفيذ التعاقد المادي لرحيل حامد حمدان

