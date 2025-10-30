نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق بعقد ثلاثي لانتقال لاعب بتروجت إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، أن نادي الزمالك كان قد اتفق في وقت سابق، على إبرام عقد ثلاثي مع النادي لضم حامد حمدان مدافع الفريق.

وقال أيمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: هناك اتفاق بعقد ثلاثي لانتقال حامد حمدان إلى الزمالك ولكنه غير موقع من اي طرف حتى هذه اللحظة.

وأضاف: رغبه حامد حمدان ستحسم وجهته إلى ناديه الجديد واللاعب سيرحل في يناير وليس لدينا أي أزمة في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع: لا توجد خطوة ايجابية من الزمالك لضم حمدان حاليًا واول عرض رسمي لضم اللاعب قبل غلق باب القيد في اغسطس بيومين فقط.