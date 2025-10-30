نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجيت: حامد حمدان سينتقل للأهلي في حالتين فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، أن النادي لا يمانع من بيع حامد حمدان إلى أي ناد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أيمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لهبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ولا نجامل ناد على حساب الأخر.

وأضاف: من الوارد أن ينتقل حامد حمدان إلى النادي الأهلي ولكن في حالتين حال اختيار اللاعب اللعب للنادي الأهلي، أما الحالة الثانية هي عدم التزام الزمالك بالشروط المالية التي وضعها نادي بتروجت.

وتابع: رغبة حامد حمدان هي الأهم بالنسبة لنا وحال اختياره اللعب للاهلي أو بيراميدز أو أي نادي أخر بخلاف الزمالك فلن نقف أمام رغبته في ذلك.