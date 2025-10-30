تشكيل بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

ويستضيف بيراميدز نظيره الأثيوبي في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ٣٢ بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012