أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي وتفاصيل البث والتحكيم

يستعد نادي بيراميدز اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 لمواجهة نادي التأمين الإثيوبي في مباراة الإياب ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، على استاد الدفاع الجوي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، مما يجعل لقاء الإياب حاسمًا لتحديد المتأهل إلى دور المجموعات.

تشكيل بيراميدز المتوقع



من المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، بلاتي توريه

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي

طاقم التحكيم



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إدارة المباراة بواسطة طاقم تحكيم من مدغشقر بقيادة الحكم ريفولالا ماندا، ويعاونه الحكم الإثيوبي ديمبانانا أنديالفيلو والمساعد الثاني روملد برودو، بينما يكون الحكم الرابع إيلفياس لومنسون، مع مراقبة الأداء من قبل محمد أحمد سليمان من السودان وكومي كونيوه من توغو.

موعد المباراة والقناة الناقلة



يمكن مشاهدة مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة أون سبورت 2، مع التعليق الصوتي للمعلق الرياضي مؤمن حسن، ضمن الحقوق الحصرية لشبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مشوار بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 2025

بدأ فريق بيراميدز مشواره في البطولة من الدور التمهيدي الأول، ونجح في تخطي فريق الجيش الرواندي بسهولة، بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين خارج الديار، ثم كرر انتصاره في مباراة الإياب بالقاهرة بثلاثية دون رد، ليحسم تأهله إلى دور الـ32 بثبات وثقة.

ويُعد بيراميدز أحد الأندية التي تطمح إلى تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد أن اقترب في السنوات الماضية من الألقاب القارية في بطولة الكونفدرالية، لكنه لم ينجح في معانقة الكأس حتى الآن.

استعدادات بيراميدز قبل مواجهة التأمين الإثيوبي

دخل بيراميدز معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء مباراة الذهاب مباشرة، تحت قيادة المدير الفني جايمي باتشيكو، الذي ركز خلال التدريبات على تحسين الفاعلية الهجومية واستغلال الكرات العرضية والركنيات، مع تعزيز التمركز الدفاعي لتجنّب أي مفاجآت من الفريق الإثيوبي.

كما خاض اللاعبون تدريبات خاصة على ركلات الترجيح تحسبًا لأي سيناريو محتمل، مع تحفيز اللاعبين من جانب الجهاز الفني والإدارة لتقديم عرض قوي يليق باسم النادي الطامح للبطولة.