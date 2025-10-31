نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل مبدى: افتتاح المتحف الكبير إنجاز تاريخي يعكس رؤية الرئيس السيسي.. و"قادرون باختلاف" فخورون وممتنون لدعمه الدائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، والرئيس التنفيذي لاحتفالية «قادرون باختلاف»، ورئيس أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، أن افتتاح المتحف الكبير غدًا يُعد إنجازًا وطنيًا عظيمًا يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التاريخية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأشادت مبدى بالدعم غير المسبوق من الرئيس السيسي لفئة ذوي الاعاقة، مؤكدة أنه الأب الروحي لهم، وأن رعايته الدائمة تمثل نموذجًا فريدًا في الإنسانية والتمكين والاحتواء.

وقالت في تصريحاتها الصحفية: العالم كله يترقب لحظة افتتاح المتحف الكبير، ومصر اليوم تقدم للعالم صورة مشرفة عن حضارتها وإنجازها وإنسانيتها، لافتة ألى أن أبناء قادرون باختلاف يعيشون حالة فخر وسعادة كبيرة، ويشعرون أنهم جزء من هذا الحدث العظيم الذي يعكس اهتمام الدولة بكل أبنائها.



وأضافت أن افتتاح المتحف الكبير لا يمثل مجرد حدث ثقافي، بل هو رسالة متكاملة عن قوة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، مؤكدة أن هذه الرؤية المتكاملة للبناء الإنساني والحضاري تُلهم الجميع داخل حزب مستقبل وطن، وخاصة أمانة ذوي الإعاقة، لمواصلة العمل الجاد ودعم مبادرات الدولة.

واختتمت مبدى تصريحاتها بالإشارة إلى أن أمانة ذوي الإعاقة بالحزب تستعد لتوجيه تهنئة رسمية باسم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي، إلى جانب تنظيم مشاركة رمزية من أبناء "قادرون باختلاف" في الفعاليات المرتبطة بالافتتاح، تقديرًا منهم لهذا الحدث الوطني الذي يبرز مكانة مصر العالمية وريادتها.