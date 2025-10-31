نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر جاري الان.. شاهد مجانا مباراة الاتفاق والحزم في دوري روشن السعودي | دون تقطيع أو تشفير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر جاري الان .. شاهد مجانا مباراة الاتفاق و الحزم في دوري روشن السعودي | دون تقطيع او تشفير

تترقب جماهير الكرة السعودية مساء اليوم مواجهة مثيرة تجمع بين الاتفاق والحزم في الجولة الجديدة من دوري روشن السعودي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

المباراة تأتي في وقت يبحث فيه كلا الفريقين عن استعادة الثقة وتحقيق الفوز بعد نتائج متذبذبة في الجولات الأخيرة، ما يجعلها مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

الحزم ضد الاتفاق

الاتفاق يسعى للعودة للانتصارات ومصالحة الجماهير

يدخل فريق الاتفاق اللقاء بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية بعد سلسلة تعادلات أضاعت منه نقاطًا مهمة في سباق المراكز المتقدمة.

الفريق يعتمد على أسلوب الضغط السريع والاستحواذ على الكرة، بوجود لاعبين أصحاب خبرة مثل جوردان هندرسون، وموسى ديمبلي، وفيتينيو، الذين يشكلون العمود الفقري للفريق.

ويريد الاتفاق استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسر سلسلة التعثرات، والعودة إلى المربع الذهبي في جدول الترتيب.

الحزم يدخل اللقاء بطموح خطف النقاط وتحسين مركزه

أما فريق الحزم، فيدخل المباراة بحالة معنوية جيدة نسبيًا بعدما قدم أداءً مقنعًا في الجولة الماضية رغم الخسارة.

الفريق الحزماوي بقيادة مدربه البرتغالي فيليب جوفيا يعتمد على التنظيم الدفاعي واللعب على المرتدات السريعة من خلال الثنائي نواكايمي وفرانك أتشيمبونج، مع طموح حقيقي للعودة بنتيجة إيجابية تُبعده عن منطقة الخطر.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع أن يبدأ الاتفاق بتشكيل يضم: باولو فيكتور – سعيد المولد – علي الخيبري – جاك هندري – مارسيلو جروهي – هندرسون – فيتينيو – الكويكبي – ديمبلي – الحمدان – كوليبالي.

أما الحزم فمن المرجح أن يدخل اللقاء بتشكيل مكوّن من: داوود الربيعي – نواكايمي – اليامي – فيريرا – شراحيلي – أتشيمبونج – فيليبي ألفيس – النجراني – العليان – ياسين – الغنام.

أهمية المباراة في صراع المراكز

الفوز في هذه المواجهة يعني الكثير لكلا الفريقين؛ فـ الاتفاق يريد التقدم خطوة نحو المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الآسيوية، بينما الحزم يبحث عن ثلاث نقاط قد تخرجه من المراكز المتأخرة وتعيد له الثقة في باقي مشوار الدوري.

كل نقطة أصبحت ثمينة مع اقتراب منتصف الموسم، والمنافسة تشتعل بين جميع الفرق الطامحة في تحسين موقعها على جدول الترتيب.

القنوات الناقلة والتعليق

تنقل المباراة عبر قناة SSC Sports HD 1، ويعلق عليها فهد العتيبي، كما يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر يلا شووووت بث مباشر ويلا كورة وتطبيق شاهد VIP لمحبي المشاهدة أونلاين.

توقعات المباراة

يتوقع محللو الدوري أن تكون المباراة متكافئة من حيث الأداء، مع أفضلية نسبية لفريق الاتفاق الذي يملك عناصر أكثر خبرة ودعمًا جماهيريًا كبيرًا على أرضه، لكن الحزم معروف بعناده وقدرته على مفاجأة الكبار، ما يجعل اللقاء مفتوحًا حتى اللحظات الأخيرة.