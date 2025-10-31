نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفوز على الشباب بهدف نظيف في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا مهما على نظيره فريق الشباب بهدف نظيف في اللقاء القوي الذي جمع بينهم بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 7 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والشباب

وانطلقت صافرة بداية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الشباب برتم سريع وأهدر روبن نيفيز فرصة هدف محقق في الدقيقة 4 وسجل ماركوس ليوناردو الهدف الأول للهلال في الدقيقة 36 صنع متعب وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الشباب برتم هادئ نسبيا وتلقى كاليدو كوليبالي البطاقة الحمراء في الدقيقة 78 وحاول الفريقان تسجيل هدف ثاني للهلال أو التعادل وانتهت المباراة بينهم 1/0.

وبهذه النتيجة احتل العالمي المركز الثاني كوصيفا برصيد 18 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وتعادلين ولم يخسر.

