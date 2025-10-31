نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية التي جرت أعمالها اليوم الجمعة في اجتماعها الثاني.

وتم غلق باب التصويت في السابعة مساء، وأعقب ذلك البدء في عملية فرز الأصوات.

وكانت انتخابات النادي الأهلي قد انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لـ4 سنوات مقبلة.

وشهدت انتخابات النادي الأهلي اليوم حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأحمر.

