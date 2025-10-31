نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترسانة يهزم بلدية المحلة بثلاثية في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الترسانة بقيادة مؤمن عبد الغفار على فريق بلدية المحلة بقيادة عمرو أنور بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الجولة الحادية عشر بدورى المحترفين.

تقدم الترسانة بهدف في الشوط الأول سجله ابراهيم كمارا وفي الشوط الثاني تعادل البلدية عن طريق اسلام مرزوق واستطاع الترسانة تسجيل هدفين عن طريق عوض التهامي في الدقيقة 35 وأوجيستن أوتو في الدقيقة 39.

- كما حقق فريق بروكسي بقيادة محمد حامد الفوز على فريق طنطا بهدفين مقابل هدف حيث تقدم طنطا بهدف محمد محسن شيكا وتعادل بروكسي بهدف ذاتي من لاعب طنطا في مرماه وخطف عمار شرف الدين الهدف الثاني لبروكسي.

- تعادل فريق المصرية للاتصالات بقيادة أحمد نبيل مانجا مع فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد دون أهداف.

ترتيب دوري المحترفين

1- ابو قير للاسمدة 24 نقطة

2-القناة 20 نقطة

3- المنصورة 19 نقطة

4-بترول أسيوط 19 نقطة

5-الداخلية 18نقطة

6- بروكسي 18 نقطة

7-المصرية للاتصالات 18نقطة

8- لافيينا 17 نقطة

9- إف سي مسار 16 نقطة

10- مالية كفر الزيات 15 نقطة

11- الترسانة 13 نقطة

12- السكة الحديد 11 نقطة

13- راية 11 نقطة

14- اسوان 10 نقاط

15- ديروط 10 نقاط

16- الإنتاج الحربي 10 نقاط

17- طنطا 7 نقاط

18-بلدية المحلة 4 نقاط

