نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، ضيفا ثقيلا على نظيره بيرنلي، مساء اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي آرسنال مع بيرنلي مساء اليوم السبت، الموافق 1 نوفمبر 2025، على ملعب تيرف مور، معقل فريق بيرنلي.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال وبيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي؟

وسيتم بث مباراة آرسنال وبيرنلي، على الهواء مباشرة، عبر قناة «بي إن سبورتس 1» حيث تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.