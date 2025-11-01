نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بودي سمير: "اتظلمنا" أمام الأهلي.. والحكام "تحابي" الفرق الكبيرة في المقال التالي

قال عبد الرحمن سمير "بودي سمير" حارس مرمى نادي إنبي، إنهم كلاعبين شعروا بالظلم من تراجع الحكم عن قراره في واقعة طرد محمد الشناوي، مؤكدًا أن التحكيم يميل لمحاباة الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، والحكم راعى ظروف الأحمر الصعبة والأجواء غير الجيدة.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ورغم ذلك لقطة محمد الشناوي كانت نقطة تحول في المباراة، منحتنا الثقة وجعلتنا نتعاهد بين شوطي المباراة على القتال من أجل الفوز، إنبي فريق كبير ونحن لاعبين كبار وما نقدمه يثبت ذلك.

وأضاف حارس مرمى نادي إنبي: لقطة التصدي لتسديدة مروان عطية في الوقت القاتل من المباراة، كانت لقطة فارقة جديدة، منحتنا الثقة والقدرة للحفاظ على التعادل والأمل في تحقيق الفوز، ربنا كرمني في تلك اللقطة ونجحت في التصدي للكرة بتوفيق من الله وحافظت على التعادل.

واختتم بودي سمير حديثه: زعلت جدًا على التعادل مع الأهلي، كنا قادرين على الفوز بكل سهولة، ربما يستغرب البعض من كلامي، لكننا كنا أمام فرصة جيدة لتحقيق انتصار تاريخي على نادي كبير بحجم الأهلي.