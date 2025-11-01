نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس إنبي: الإدارة "سرقت" أموال الإسماعيلي.. و"أبو هشيمة" أحد حلول الأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الرحمن سمير "بودي سمير" حارس مرمى نادي إنبي، مشكلة النادي الإسماعيلي الحقيقية في الإدارة، أين هي الأموال التي أدخلها الراحل إيهاب جلال وآخرين للنادي خلال السنوات الأخيرة، لا أحد يعرف، المشكلة ليست جماهير أو لاعبين بل الإدارة التي سرقت أموال النادي وتركته في مهب الريح يعاني وحيدًا، الإسماعيلي حاليًا في كارثة حقيقية.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رحيل المجلس الحالي لن يحل الأزمة، الحل هو دخول رجل أعمال لسداد ديون النادي، بعدها يمكن دراسة ما يمكن أن يحدث، أتمنى تواجد رجال أعمال مثل كامل أبو علي أو أحمد أبو هشيمة لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط الذي لو حدث، فستكون تلك النهاية.

وأضاف حارس مرمى نادي إنبي: لا استطيع نزول الإسماعيلية حاليًا بسبب الأجواء الصعبة، الجماهير هناك تنتقدني بسبب مساعدتي إنبي في تحقيق الفوز على الدراويش، هم يعشقون النادي بدرجة مرعبة، لكن هذا عملي وأكل عيشي وأنا لاعب محترف.

وأنهى بودي سمير حديثه: الإسماعيلي يعني كل شيء بالنسبة لأهالي وجماهير الإسماعيلية وأنا واحد منهم، فوز الإسماعيلي يعني الفرح وهزيمته تعني الحزن، الجماهير تعشق النادي واللاعبين مظلومين، لا بد من تدخل عاجل لحل الأزمة، ومرعوب من هبوط الإسماعيلي.