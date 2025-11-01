نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. صلاح يقود ليفربول في مواجهة قوية أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع عشاق النجم المصري محمد صلاح إلى متابعة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، حيث يسعى الريدز لحصد ثلاث نقاط جديدة في ظل المنافسة الشرسة على لقب البريميرليج مع آرسنال، والتي وصل الفارق فيها إلى 7 نقاط فقط.

وتشهد محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا حول القنوات الناقلة للبث المباشر وموعد المباراة وتشكيل ليفربول الرسمي، خاصة مع زيادة شعبية محمد صلاح في المنطقة العربية وحرص الجماهير على متابعة كل مبارياته لحظة بلحظة.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا

تعد قناة beIN SPORTS 2 HD هي القناة الناقلة حصريًا لـ مباراة ليفربول ضد أستون فيلا داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها المالك الرسمي لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تردد قناة beIN SPORTS 2 على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

وتتيح الشبكة مشاهدة المباراة للمشتركين فقط ضمن باقة البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

حددت رابطة البريميرليج موعد انطلاق المباراة المرتقبة بين ليفربول وأستون فيلا اليوم الأربعاء، حيث تبدأ في:

9:30 مساءً بتوقيت مصر – لبنان – ليبيا

10:30 مساءً بتوقيت السعودية – الكويت – العراق – البحرين – قطر – الأردن

11:30 مساءً بتوقيت الإمارات – سلطنة عمان

8:30 مساءً بتوقيت تونس – الجزائر – المغرب

وتقام المباراة على أرض ليفربول في ملعب أنفيلد.

أهمية المباراة للريدز.. وصلاح على رأس القوة الهجومية

يسعى ليفربول لحصد الفوز اليوم للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري، خاصة أن الفريق يقدم أداءً قويًا هذا الموسم تحت قيادة المدرب آرني سلوت، رغم بعض التذبذب في المواجهات السابقة.

وتشير تقارير إنجليزية إلى أن محمد صلاح يدخل المباراة برغبة كبيرة في الاستمرار بتسجيل وصناعة الأهداف، في ظل تصريحات مدربي الخصم التي تشيد بإمكاناته وتصفه بأحد أفضل لاعبي العالم خلال العقد الأخير.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا اليوم

أعلن المدير الفني آرني سلوت التشكيل الرسمي للريدز، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى:

أليسون بيكر

خط الدفاع:

ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

خط الوسط:

ريان جرافينبرخ – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم:

محمد صلاح – كورتيس جونز – ديوجو جوتا

ويعتمد سلوت على الضغط الهجومي المبكر مستفيدًا من سرعات صلاح وجوتا، وتحركات سوبوسلاي في العمق.

أجواء المباراة… وماذا قال مدرب أستون فيلا عن صلاح؟

شهد المؤتمر الصحفي قبل المباراة إشادة كبيرة من مدرب أستون فيلا بنجم ليفربول محمد صلاح، مؤكدًا أنه لاعب "استثنائي ولا يمكن مقارنته إلا بنجوم عالميين من مستوى ليونيل ميسي".

هذه التصريحات زادت من حماس الجماهير حول اللقاء، خاصة أن صلاح يمثل العامل الحاسم دائمًا في المواجهات الكبرى على ملعب أنفيلد.