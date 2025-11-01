نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025–2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل، مباشرة من قلب ملعب أنفيلد، المواجهة المرتقبة بين ليفربول وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025–2026، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا، نظرًا للظروف التي يمر بها الفريقان، وللأهمية الكبيرة التي تُشكِّلها نقاط اللقاء على ترتيب جدول البريميرليج.

ويقدم “البث المباشر” متابعة لحظة بلحظة لأحداث المباراة، ونقل فوري لكل الهجمات والتحركات في الميدان، إضافة إلى أجواء ما قبل اللقاء، واستعدادات اللاعبين داخل غرف الملابس، وجاهزية الجماهير التي بدأت في التوافد بكثافة نحو مدرجات أنفيلد منذ ساعات.

أجواء نارية قبل انطلاق المباراة.. جماهير الريدز تنتظر انتفاضة

محيط ملعب أنفيلد يشهد أجواءً مشتعلة، حيث تحيط الجماهير بالحافلة الخاصة بفريق ليفربول مرددة هتافات الدعم للاعبيها وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، الذي يدخل اللقاء بطموح قيادة فريقه للخروج من سلسلة النتائج المخيبة.

ويأمل جمهور الريدز أن تكون مواجهة الليلة بداية استعادة الفريق لشخصيته التاريخية، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتحقيق الفوز بعد تراجع مستوى الفريق في الآونة الأخيرة، وابتعاده عن مراكز المقدمة.

ليفربول يدخل المباراة تحت ضغط شديد بعد سلسلة نتائج سلبية

يخوض ليفربول اللقاء في وضعية صعبة، حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة خلال آخر 7 مواجهات في جميع البطولات، إلى جانب خسارته آخر أربع مباريات في الدوري أمام:

كريستال بالاس – تشيلسي – مانشستر يونايتد – برينتفورد.

كما ودع الفريق بطولة كأس كاراباو بعد خسارة ثقيلة أمام كريستال بالاس بثلاثية، وهو ما جعل المدير الفني آرني سلوت تحت ضغط هائل من جماهير النادي، التي باتت تطالب بإصلاحات جذرية على مستوى الأداء والنتائج.

ويدخل الريدز المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، ما يجعل الفوز ضرورة وليس خيارًا.

أستون فيلا يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة و4 انتصارات متتالية

على الجانب الآخر، يدخل أستون فيلا اللقاء بحالة معنوية ممتازة، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري، وضعته في المركز الثامن بـ15 نقطة، متساويًا مع ليفربول، مما يجعل اللقاء صراعًا مباشرًا على مراكز المقدمة.

ويمتلك الفريق الضيف أسلحة هجومية قوية، ويعتمد على الضغط العالي وسرعة التحول الهجومي، ما يجعله خصمًا صعبًا خصوصًا في ظل التذبذب الدفاعي للريدز في الجولات الماضية.

تشكيل ليفربول المتوقع في بث مباشر لمباراة اليوم

حراسة المرمى:

جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع:

ميلوس كيركيز – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز

خط الوسط:

أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتس

الهجوم:

هوجو إكيتيكي – محمد صلاح – كودي جاكبو

ويُنتظر أن يكون محمد صلاح العنصر الأخطر في التشكيلة، خاصة في ظل رغبته في العودة للتسجيل وصناعة الفارق.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

على ملعب أنفيلد.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS 1 HD

المعلق: حفيظ دراجي.