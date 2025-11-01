نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بودي سمير: مايلي مرعب والشناوي الأفضل.. ومنتخب مصر هدفي الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الرحمن سمير "بودي سمير" حارس مرمى نادي إنبي، أن فريقه محظوظ بحراس مرماه عبر تاريخه، مشددًا على أن كلمة السر في ذلك هو تواجد كابتن خالد خليل مدرب حراس المرمى، هو مدرب محترف بشكل مرعب له اسم وتاريخ كبيرين، يقوم بتطوير نفسه بشكل مستمر وانتظروا جيل جديد من حراس المرمى قريبًا أبرزهم يوسف بشير ومحمد طارق وآخرين.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مبروك تأهل منتخب مصر لكأس العالم، أتمنى التوفيق الفراعنة في أمم إفريقيا والمونديال، وأن أكون متواجدًا معهم خلال الفترة المقبلة، ارتداء قميص منتخب مصر حلم أسعى لتحقيقه يومًا ما.

وأضاف حارس مرمى نادي إنبي: أحمد الشناوي الحارس الأفضل في مصر حاليًا ويستحق التواجد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وفيستون ماييلي المهاجم الأخطر في الكرة المصرية، هو لاعب مرعب.

وواصل عبد الرحمن سمير: "تريزيجيه" اللاعب الأفضل حاليًا والأكثر تأثيرًا، وبعده يأتي مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو وبيزيرا، ومحمد إسماعيل لاعب كبير جدًا ومدافع من العيار الثقيل وقريبًا سيتواجد مع منتخب مصر بجوار محمد عبد المنعم.

وأنهى بودي سمير حديثه: حلمي اللعب للثلاثي الكبار، ولقطة مباراة مودرن سبورت كانت على سبيل الهزار.