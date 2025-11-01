نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يواجه نوتنجهام فورست اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مانشستر يونايتد يواجه نوتنجهام فورست اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

يخوض فريق مانشستر يونايتد مواجهة قوية ومهمة مساء اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 أمام نظيره نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، في لقاء يسعى خلاله الشياطين الحمر لمواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة تُقربه من المربع الذهبي.

تقام المباراة على ملعب “سيتي جراوند” معقل فريق نوتنجهام فورست، في أجواء جماهيرية منتظرة، وسط رغبة قوية من مانشستر يونايتد في تصحيح المسار واستمرار النتائج الإيجابية، بينما يسعى نوتنجهام للهروب من مناطق الهبوط وتحقيق مفاجأة أمام أحد عمالقة الكرة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست والقناة الناقلة



تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويُدير المباراة الحكم الإنجليزي دارين إنجلاند.

ويتم بث المباراة مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس 4" ضمن شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست قبل المباراة



يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات، التعادل في واحدة، والخسارة في 3 مواجهات، مسجلًا 15 هدفًا ومستقبلًا 14 هدفًا.

أما نوتنجهام فورست فيعاني من تراجع النتائج، حيث يتواجد بالمركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط فقط، بعد تحقيق فوز واحد، وتعادلين، و6 هزائم، سجل خلالها 5 أهداف واستقبل 17 هدفًا.

ويأمل المدرب إريك تين هاج في مواصلة الأداء الجيد لمانشستر يونايتد بعد سلسلة الانتصارات الأخيرة التي رفعت من معنويات اللاعبين، بينما يعول نوتنجهام على مدربه الجديد شون دايتش لتصحيح المسار وتحسين الأداء قبل فوات الأوان.

مباريات مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست المقبلة



بعد هذه المواجهة، يستعد مانشستر يونايتد لمباراة قوية أمام توتنهام هوتسبير يوم السبت 8 نوفمبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

أما نوتنجهام فورست، فسيخوض مواجهة خارجية في الدوري الأوروبي أمام شتورم جراتش يوم الخميس المقبل، قبل أن يعود لاستضافة ليدز يونايتد يوم الأحد 9 نوفمبر.