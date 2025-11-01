نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد دياب يهنئ مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب بعد فوزه بالتزكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد فوزه بالتزكية في الانتخابات التي جرت أمس داخل القلعة الحمراء.

وأعرب دياب عن خالص تمنياته لمجلس الإدارة الجديد بدوام التوفيق والنجاح في استكمال مسيرة النادي الأهلي الحافلة بالإنجازات، مؤكدًا ثقته في استمرار المجلس برئاسة الخطيب في دعم منظومة الكرة والرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة.