نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة ودية بين محافظ الإسماعيلية وأعضاء لجنة الإنقاذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جمعت جلسة ودية، اليوم، السبت، اللواء طيار أركان حرب أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بأعضاء اللجنه المكلفه بإدارة النادي الإسماعيلي، في مقر النادي.

شهدت الجلسه تعارف سيادة المحافظ بأعضاء اللجنة لحين استلام المهمه رسميا بعد انتهاء بعض الأمور الإداريه خلال الساعات المقبلة، متمنيا لهم التوفيق في مهمة إنقاذ النادي، مؤكدا ثقته في قدرة المجلس الجديد على العبور بسفينة الإسماعيلي لبر الأمان.

ووجه اللواء أكرم بتوفير كل أوجه الدعم للمجلس الجديد من خلال كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة الإسماعيلي في المرحلة المقبلة، حتى يعود النادي لسابق عهده كمنبع للمواهب ومصدر السعادة لجماهيره الوفية التي تستحق أن ترى ناديها في أفضل حال

وحضر الاجتماع الدكتور إيهاب صلاح، مدير مديرية الشباب والرياضه بالاسماعيلية ورئيس اللجنه المؤقته لإدارة شئون النادي، والدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية، والأستاذ محمد مرشدي مدير إدارة الهيئات.