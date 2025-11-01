نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد السرعة يهنئ الرئيس بإفتتاح المتحف المصرى الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة النائب احمد الخطيب، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الحضاري الذي يُعد مدينة أثرية متكاملة تُجسّد عظمة التاريخ المصري العريق.

وأكد الاتحاد أن افتتاح هذا الصرح العالمي يعكس مكانة مصر المتميزة حضاريًا وثقافيًا على مستوى العالم، ويُعد تتويجًا لجهود الدولة المصرية في الحفاظ على إرثها التاريخي والهوية الوطنية الأصيلة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة تهنئته بتأكيد دعمه الكامل لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، داعين الله أن يحفظ مصر ويُديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.