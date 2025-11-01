نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق أرسنال مباراة هامة في رحلة المنافسة على لقب الدوري، اليوم السبت، في مواجهة تجمعه ونظيره بيرنلي، في اختبار يجب عليهم تججاوزه وتحقيق الثلاث نقاط لإسعاد جماهيرهم والمضي قدمًا نحو اللقب الغائب عن خزائن النادي لأكثر من 20 عام.

ويحتضن ملعب “تيرف مور” اللقاء المنتظر بين أرسنال وكريستال بالاس في مباراة تقع في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتأتي مواجهة أرسنال ضد بيرنلي بعد أداء جيد ونتائج رائعة بالفترة الأخيرة، حيث يخوض الجانرز المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق سلسلة من الانتصارات في آخر 6 مواجهات بجميع المسابقات.

موعد مباراة أرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية موعد مباراة أرسنال وبيرنلي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الجانرز لمواصلة سلسلة الانتصارات والابتعاد بالصدارة، بينما يأمل بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

تقام المباراة على ملعب “تيرف مور” في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل المباراة مباشرة عبر قناة “بي إن سبورتس HD” الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة فقط.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام بيرنلي



في حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: لويس سكيلي، جابريل ماجاليش، ويليام ساليبا، تيمبر

وسط الملعب: إيزي، زوبيميندي، ديكلان رايس

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس، بوكايو ساكا

ترتيب الفريقين

يحتل أرسنال في المركز الأول من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يقع بيرنلي في المركز الـ16 وفي رصيده 10 نقطات، جمع كل منهم نقاطه في تسع جولات مضت من عمر مسابقة البريميرليج.