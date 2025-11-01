نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



الدوري المصري

غزل المحلة × مودرن سبورت – الساعة 5 مساءً على قناة ON Time Sports 1

الجونة × فاركو – الساعة 8 مساءً على قناة ON Time Sports 2

الإسماعيلي × كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساءً على قناة ON Time Sports 1



الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون × ليدز يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بيرنلي × آرسنال – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاس × برينتفورد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

فولهام × وولفرهامبتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

نوتنجهام فوريست × مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

توتنهام هوتسبير × تشيلسي – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول × أستون فيلا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

فياريال × رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × إشبيلية – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد × أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد × فالنسيا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي

أودينيزي × أتالانتا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD

نابولي × كومو – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

كريمونيزي × يوفنتوس – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × نيس – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

موناكو × باريس – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير × مارسيليا – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 3



