يلا كوورة.. تشكيل أرسنال المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي، مساء اليوم السبت، على ملعب “تيرف مور”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في مواجهة يسعى فيها الجانرز لمواصلة صدارة جدول الترتيب وتعزيز فرصهم في المنافسة على اللقب.

يدخل أرسنال اللقاء متصدرًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في لقاء وحيد أمام ليفربول، بينما يحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق 3 انتصارات وتعادل واحد وتلقي 5 هزائم.

ويطمح أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي، ومواصلة الأداء القوي الذي يقدمه هذا الموسم، خاصة مع امتلاكه أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط منذ انطلاق البطولة.

في المقابل، يدخل بيرنلي اللقاء بدوافع كبيرة، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، رغم تفوق أرسنال التاريخي في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، إذ فاز الجانرز في أربع مباريات متتالية بنتيجة هدف دون رد.

**موعد مباراة بيرنلي وأرسنال والقنوات الناقلة**

تقام مباراة بيرنلي وأرسنال اليوم السبت على ملعب “تيرف مور” في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام بيرنلي



حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، إيبيريشي إيزي

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس

يخوض فريق أرسنال مباراة هامة في رحلة المنافسة على لقب الدوري، اليوم السبت، في مواجهة تجمعه ونظيره بيرنلي، في اختبار يجب عليهم تججاوزه وتحقيق الثلاث نقاط لإسعاد جماهيرهم والمضي قدمًا نحو اللقب الغائب عن خزائن النادي لأكثر من 20 عام.

ويحتضن ملعب "تيرف مور" اللقاء المنتظر بين أرسنال وبيرنلي في مباراة تقع في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتأتي مواجهة أرسنال ضد بيرنلي بعد أداء جيد ونتائج رائعة بالفترة الأخيرة، حيث يخوض الجانرز المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق سلسلة من الانتصارات في آخر 6 مواجهات بجميع المسابقات.