يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمباراته القادمة أمام نظيره القادسية ضمن منافسات السابعة من عمر مسابقه دوري روشن للمحترفين السعوي



ونكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن موعد مباراة التعاون ضد القادسية في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة



موعد مباراة القادسية والتعاون في دوري روشن

يواجه فريق التعاون نظيره القادسية اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ستاد الملك عبدالله

يمكنكم مشاهدة مباراة التعاون والقادسية على قناة الثامنه الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري السعودي



ويدخل فريق التعاون المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 15 نقطة بينما القادسية في المركز الرابع برصيد 14 نقطة