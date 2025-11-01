نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يسعى لتجاوز أزمة الإصابات أمام نيس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باريس سان جيرمان يسعى لتجاوز أزمة الإصابات أمام نيس في الدوري الفرنسي

يخوض فريق باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي اختبارًا صعبًا مساء اليوم السبت، عندما يستضيف نظيره نيس ضمن منافسات الجولة الـ11 من البطولة، في لقاء يسعى من خلاله فريق العاصمة لتعويض تذبذب النتائج الأخيرة والحفاظ على صدارته لجدول الترتيب.

يدخل باريس سان جيرمان المباراة بعد تعادله الأخير أمام لوريان بنتيجة 1-1، ليواصل التربع على صدارة الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة فقط عن موناكو، بينما يحتل نيس المركز الثامن بعد فوزه على ليل بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ورغم حفاظه على الصدارة، إلا أن باريس سان جيرمان يعاني من تراجع في الأداء مؤخرًا، حيث فاز مرة واحدة فقط في آخر أربع مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات، ما فتح الباب أمام منافسيه لمطاردته بقوة في سباق القمة.

وتحمل مواجهة نيس طابعًا خاصًا، إذ يدخلها الأخير بثقة كبيرة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، كما يسعى لتكرار تفوقه التاريخي الأخير عندما فاز على باريس سان جيرمان في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم 25 أبريل الماضي.

ويعتمد باريس سان جيرمان على قوته الهجومية بقيادة كيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي، معتمدًا على سجله المميز على ملعب "حديقة الأمراء"، حيث لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، واكتفى بتعادل وحيد أمام ستراسبورج بنتيجة 3-3.

أزمة الإصابات تضرب باريس سان جيرمان



يعاني المدرب الإسباني لويس إنريكي من غياب عدد من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابات، وأحدث المنضمين لقائمة الغيابات هو الشاب ديزيري دوي، الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة لوريان.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن دوي يعاني من تمزق عميق في الفخذ الأيمن، وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية النصف الأول من الموسم، بعدما غادر الملعب مستندًا إلى عكازين.

والجدير بالذكر إنه يستعد باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية أمام نيس، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي موسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله الفريق الباريسي لتعزيز صدارته ومواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو في صدارة الدوري برصيد 21 نقطة، جمعها من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، ويأمل في تحقيق فوز جديد يعزز به صدارته.

في المقابل، يحتل فريق نيس المركز الثامن برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم، ويطمح في تقديم أداء قوي أمام المتصدر من أجل الاقتراب من المراكز الأوروبية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس

تقام المباراة، اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وعُمان.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نيس

تُبث المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعرض تحديدًا على قناة beIN Sports HD2.