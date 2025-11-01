نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم عن أهم المباريات يوميًا، وبالأخص في الدوريات الخمس الكبرى أوروبيا، كذلك مواعيد المباريات العالمية.

ويقدم «دوت الخليج الرياضي» أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق الأول من شهر نوفمبر في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا».

ومن المقرر أن تقام 6 مباريات في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، والتي ستكون على النحو التالي:

ماينز ضد فيردر بريمن

الساعة: الرابعة والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تطبيق شاهد.

معلق المباراة: عبد العزيز السبر.

يونيون برلين ضد فرايبورج

الساعة: الرابعة والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تطبيق شاهد.

معلق المباراة: منير العتيبي.

لايبزيج ضد شتوتغارت

الساعة: الرابعة والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تطبيق شاهد.

معلق المباراة: فهد الدريبي.

هايدينهايم ضد آينتراخت فرانكفورت

الساعة: الرابعة والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تطبيق شاهد.

معلق المباراة: عائد العصيمي.

سانت باولي ضد بروسيا مونشنغلادباخ

الساعة: الرابعة والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تطبيق شاهد.

معلق المباراة: أحمد النفيسة.

بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن

الساعة: السابعة مساء والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تطبيق شاهد وقناة أم بي سي أكشن.

معلق المباراة: عيسى الزدجالي.

يذكر أن فريق بايرن ميونيخ يحتل المركز الأول برصيد 24 نقطة، بينما يأتي فريق بروسيا دورتموند في المرتبة الثانية برصيد 20 نقطة، ويحل فريق آر بي لايبزيج في المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة.