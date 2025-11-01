نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شووت.. التشكيلة المتوقعة لباريس سان جيرمان ضد نيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة قوية أمام ضيفه أُو جي سي نيس على ملعب “بارك دي برانس”، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويغيب عن صفوف الفريق الباريسي اللاعب الشاب ديزيري دو بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال لقاء الفريق الأخير أمام لوريان، ما قد يضع المدرب لويس إنريكي أمام تحدٍ في اختيار التشكيلة المثالية للمباراة.

من جهة أخرى، تمثل عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي إلى التشكيلة الأساسية خبرًا سارًا لجماهير النادي، بعدما تعافى تمامًا من إصابة في أوتار الركبة. بينما لا يزال الثنائي كانغ-إن لي وجواو نيفيس يخضعان للمراقبة الطبية نتيجة مشاكل عضلية وكاحلية.

كما منحت إدارة باريس سان جيرمان لاعب الوسط المتألق فيتينيا شارة نائب القائد تقديرًا لجهوده وأدائه المميز، ومن المتوقع أن يكون أحد العناصر الأساسية في اللقاء.

وفي تصريحات سابقة، أكد لويس إنريكي أن أغلب عناصر الفريق باتت جاهزة للمشاركة، مشيرًا إلى سعيه لدمج اللاعبين الشباب في التشكيلة للحفاظ على التوازن وسط ضغط المباريات المتواصل.

ويطمح باريس سان جيرمان إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه الكبير 7-2 على باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، والانتصار المحلي بثلاثية نظيفة على بريست، ساعيًا لتحقيق فوز جديد يعزز مكانته في جدول الترتيب أمام خصم عنيد مثل نيس.

التشكيلة المتوقعة لباريس سان جيرمان:



حارس المرمى: شيفالييه

الدفاع: وزاير-إيمري، ماركينيوس، زابارني، ميندي

الوسط: فيتينيا، نيفيس، مايولو

الهجوم: كفاراتسكهيليا، ديمبلي، باركولا



